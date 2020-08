Trasporto pubblico a Bellaria: sale a 10 mila euro l'impegno della giunta per le agevolazioni

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:49 - 05 Agosto 2020

Nuove agevolazioni tariffarie da applicare agli abbonamenti per il trasporto pubblico locale dedicato ai residenti a Bellaria-Igea Marina: la giunta ci crede e così il comune stanzia 10 mila euro per sostenere cittadini e nuclei famigliari maggiormente fragili sotto il profilo economico, in particolare quelle famiglie che abbiano uno o più figli che necessitano del trasporto pubblico per recarsi a scuola.



Per l’anno scolastico 2020/2021 il trasporto pubblico locale vedrà applicata la cosiddetta tariffazione zonale, calcolata sulla base dell’attraversamento di una o più zone tariffarie, i residenti under 26 del Comune di Bellaria Igea Marina avranno: uno sconto del 15% sulla tariffa regionale per gli studenti, laddove la famiglia attesti un reddito Isee sotto i 15.000 euro; la gratuità per l’abbonamento dal terzo figlio in poi per le famiglie numerose, indipendentemente dal coefficiente Isee. Provvedimenti questi, in linea con quelli applicati gli ultimi anni, che la Giunta ha inteso integrare con un’ulteriore agevolazione, ossia uno sconto forfettario di 40 euro, indipendente dal livello Isee, per tutti coloro che si abbonino ad almeno tre zone tariffarie.



L’utenza potrà avvalersi di tali agevolazioni nell’acquisto di titoli di viaggio entro il 31 dicembre 2020, precisando che la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti è da effettuarsi presso le sedi Start Romagna di Rimini o Santarcangelo, mentre per i rinnovi è possibile rivolgersi anche alla biglietteria della stazione di Bellaria (p.le Gramsci).