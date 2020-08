Notte Rosa: a Misano un weekend tra acrobazie, effetti speciali e musica

Eventi

Misano Adriatico

| 12:24 - 05 Agosto 2020

Lo spettacolare show della compagnia acrobatica Sonics.

E’ entrata nel vivo la Settimana Rosa di Misano Adriatico. Il clou è previsto nel weekend, con due serate dagli ingredienti diversi ma entrambe pronte a lasciare il segno ed emozionare.

Venerdì saranno effetti speciali e magiche ambientazioni a farla da padrona. “Meraviglia” è il titolo dello spettacolo portato in scena dalla compagnia acrobatica Sonics in programma alle 22:00 in Piazza della Repubblica e meraviglia è la sensazione che proverà il pubblico di fronte alle acrobazie aeree mozzafiato, alle imponenti macchine sceniche e alla geniale fantasia del nouveau cirque che condurrà in un viaggio attraverso gli spazi infiniti e meravigliosi della fantasia umana. Un’unione perfetta di movimenti, suoni e colori riempiranno lo spettatore di stupore e adrenalina, trasportandolo in un mondo di fiabe e metamorfosi, popolato da creature bizzarre e fiori anomali.

Un’atmosfera magica avvolgerà il pubblico anche sul Lungomare Nord e in Piazza Roma, dove dalle 21:25 andrà è in programma “Lungomare Fantastico”. L’eleganza di bianchi trampolieri che volteggiano nell’aria, un carro scenico che diffonde luci, una ballerina che gioca e vola tra tessuti e cerchi aerei daranno vita a bianche suggestioni, mentre una scenografica dama gigante, con il suo abito pieno di effetti suggestivi, intratterrà il pubblico con il suo violino proponendo un repertorio che spazia dalla musica classica, alle colone sonore e alla musica pop.

A conclusione di serata, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico colorerà il cielo sulla spiaggia di fronte al Parco Mare Nord.

La musica sarà invece il fil rouge della serata di sabato. In Piazza della Repubblica, dalle 21:30, i JBees, una delle show band più apprezzate del panorama italiano, proporranno un tuffo nella disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80 e 90. Uno spettacolo completo, fatto di suoni, luci, costumi e coreografie, con il coinvolgimento del pubblico.

La musica dance anni 70-80 e 90 sarà protagonista anche a Misano Brasile, dove dalle 21:30 si esibirà l’Euforika Band, mentre in Piazzale Colombo, a Portoverde, andrà in scena un tributo all’intramontabile Mina. A realizzarlo, con la sua voce emozionante, sarà Cristina Di Pietro, la cantante riminese giunta alla ribalta dopo la partecipazione al programma televisivo “The Voice of Italy”.