Coriano, procedono gli incontri in vista della riapertura delle scuole

Coriano

| 11:19 - 05 Agosto 2020

Incontro in comune a Coriano per la riapertura delle scuole.

Dopo una serie di incontri e sopralluoghi si è fatto il punto dell'avanzamento dei lavori e delle necessità ulteriori sopraggiunte, alla luce delle linee guida ministeriali, nella giornata di ieri 4 agosto, si è tenuta presso la sala della giunta del Comune di Coriano una conferenza dei servizi congiunta con entrambi gli Istituti Comprensivi del territorio.



Alla riunione hanno partecipato il sindaco Domenica Spinelli l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, la consigliera con delega all'edilizia scolastica Anna Pecci, il responsabile dei Lavori Pubblici Cristian De Paoli, le dirigenti scolastiche Fabiola Maffei e Barbara Cappellini con i loro collaboratori.



Gli uffici dei lavori pubblici, concentrati su questo importante capitolo resteranno completamente operativi durante tutto il mese di agosto, per far sì di essere pronti per l'apertura delle scuole.



Domenica Spinelli (sindaco): "Ringrazio in primo luogo il responsabile Cristian De Paoli che nonostante i tanti giorni di ferie a suo credito ha deciso di non prendere alcun permesso prima del 15 settembre, per poter seguire costantemente l'avanzamento dei lavori.

Come ente siamo a disposizione per ogni azione a beneficio dei nostri ragazzi. Tutte le risorse, personale e buona volontà necessarie sono state e verranno messe in campo per adeguarci alle disposizioni del Ministero anche se in alcuni casi non condividiamo e riteniamo possano essere uno spreco di risorse."





Quello che preoccupa, e che incide anche su alcune scelte tecniche, è l'incertezza che persiste in merito alla dotazione di personale che verrà data alle scuole in termini di insegnanti e personale ATA. Questo capitolo infatti incide sull'avanzamento e le priorità dei lavori da svolgere.