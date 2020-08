Sport

Riccione

| 10:36 - 05 Agosto 2020

Paco Piscaglia.

Si allarga la grande famiglia della Fya Riccione con l’arrivo del giovane attaccante Paco Piscaglia: classe 2002, in arrivo dalla Marignanese e tra i protagonisti della nazionale di San Marino Under 19 a Riccione troverà l’ambiente ed il contesto ideale per poter continuare il suo percorso di crescita. Attaccante di movimento, bravo nel gioco aereo Paco va a rafforzare il reparto offensivo della Fya più che mai all’insegna della linea verde.