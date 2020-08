Santarcangelo, annullata la "Cena allo Sferisterio" causa maltempo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:32 - 05 Agosto 2020

Lo staff di Calici Santarcangelo è spiacente di dover comunicare l’annullamento dell’anteprima dell’evento "A cena allo Sferisterio", prevista giovedì 6 agosto.

Le avverse condizioni meteo annunciate per i giorni immediatamente precedenti rendono impossibile organizzare al meglio un evento che richiede una serie di preparativi importanti al fine della riuscita ottimale.

Inoltre, l’instabilità metereologica renderebbe davvero poco godibile la cena e lo spettacolo, che si sarebbero svolti interamente all’aperto, all’interno dello Sferisterio.

L’organizzazione è intenzionata a recuperare l’evento appena possibile, logicamente provvederà all’immediato rimborso delle quote versate per la partecipazione.

Restano confermate le Degustazioni Itineranti previste per venerdì 7 e sabato 8 agosto, tour guidati alla scoperta di 5 location suggestive, che ospitano un totale di 15 cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, musica dal vivo, i racconti delle guide specializzate, lo studio del cosmo con gli Astrofili Santarcangiolesi e le incursioni degli artisti della Filodrammatica Lele Marini (posti limitati e prenotazione consigliata).

Calici Santarcangelo vi aspetta venerdì 7 e sabato 8 agosto per condividere la bellezza!