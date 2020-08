E' morto il grande giornalista Sergio Zavoli, legato a Rimini e a Fellini

Attualità

E' morto martedì sera a Roma il giornalista Sergio Zavoli. Aveva 96 anni. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, è stato radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, autore di inchieste importanti e storiche. Nato a Ravenna nel 1923, Zavoli aveva un legame importante con Rimini grazie anche alla sua pluriennale ed intensa amicizia con Federico Fellini. E' stato presidente della Giuria del Premio Ilaria Alpi di Riccione. In occasione del novantesimo compleanno aveva ricevuto a Rimini il premio Paolo Giuntella dell'associazione Articolo 21. Vissuto a Rimini per tanto tempo, nel 1972 aveva ricevuto la cittadinanza onoraria, tornando in tantissime occasioni in Romagna per iniziative culturali e giornalistiche. Domani sarà allestita la camera ardente e, secondo le prime informazioni, Zavoli verrà tumulato a Rimini.