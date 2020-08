Cliente positiva al coronavirus, tampone allo staff di un locale riminese

Attualità

Rimini

| 07:41 - 05 Agosto 2020

Tampone per il Coronavirus (foto di repertorio).

Una donna risultata positiva al Covid aveva passato una serata in un locale riminese. Per questo tutto il personale si è sottoposto a tamponi di controllo. L'esito è negativo. Questo il messaggio dello staff sulla pagina Facebook del locale:



Con l'arrivo della Notte Rosa siamo felici di comunicarvi che, su invito dell'Ausl, ci siamo resi disponibili ad effettuare tamponi di controllo per tutto lo staff. Il risultato: negativo per tutti! Sicurezza, professionalità, amore per i nostri clienti ed il nostro lavoro, questo è il Barrumba!