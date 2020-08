VIDEO Scooter finisce contro auto in svolta:  grave un centauro

Attualità

Misano Adriatico

| 19:22 - 04 Agosto 2020

L'incidente in via Garibaldi a Misano.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto a Misano Adriatico. Intorno alle 18 un’auto e uno scooter Agility si sono scontrati in via Garibaldi, all’altezza del civico 5. Ad avere la peggio è stato il centauro in sella allo scooter, un uomo di 63 anni, che è rimasto ferito in modo grave. Sul posto, pochi minuti dopo lo schianto, i sanitari del 118 sono intervenuti anche con l’elisoccorso, che ha poi trasportato l’uomo all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Illesa la persona che era alla guida dell’auto, una Opel Corsa di colore rosso.