Cronaca

Cattolica

| 18:45 - 04 Agosto 2020

Martedì 4 agosto i Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti, intorno alle 12, in via dei Mille a Cattolica. Nella mansarda di un'abitazione è infatti scoppiato un incendio, che ha richiesto due ore di intervento da parte di nove pompieri, sul posto con autobotte e autoscala. Il tetto rivestito in legno ha propagato le fiamme su tutto il soffitto, per cui sono stati effettuati dei carotaggi per verificare l' effettivo spegnimento del rogo. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.