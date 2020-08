Iniziativa a Rimini: il Natale si festeggia il 15 agosto

Attualità

Rimini

| 10:31 - 14 Agosto 2020

Marco Tommasi e Valentina Crialesi, titolari de "La Salsicciona".

Camerieri vestiti da Babbo Natale, ma è ferragosto: è la divertente e originale idea dello staff de "La Salsicciona", locale di via Ottomezzo a Rimini. Nel cuore dell'estate, sabato 15 agosto, il locale sarà così addobbato da decorazioni natalizie. Ma non solo: come ogni sabato infatti è in programma la serata "Stardust". I camerieri porteranno le consumazioni ai tavoli dei clienti cantando e ballando, seguendo una specifica scaletta: un vero e proprio musical culinario, che ha permesso ai due titolari del locale, Marco Tommasi e Valentina Crialesi, di coniugare la propria passione per la cucina e i panini gourmet, con lo spettacolo. Marco infatti studia danza, mentre Valentina ha un trascorso da cantante nei musical.