Rimini: si capovolge la barca, nuotano per circa mezzo miglio. Salvati dalla Guardia Costiera

Cronaca

Rimini

| 17:32 - 04 Agosto 2020

Guardia Costiera di Rimini recupera e soccorre due naufraghi, foto di repertorio.

Sono stati sorpresi da un temporale mentre si trovavano in mare, a bordo di un'imbarcazione: due persone sono state soccorse, domenica 2 agosto intorno alle 7, dalla Capitaneria di Porto. Le condizioni meteo-marine sfavorevoli hanno causato il capovolgimento dell'imbarcazione, costringendo i due naufraghi a trovare riparo presso una piattaforma di estrazione del gas, a 25 miglia di distanza dalla riva. Per raggiungerla hanno nuotato per mezzo miglio, nel mare mosso, aggrappandosi ai parabordi della loro imbarcazione capovolta, poi inabissatasi. Sul posto è intervenuta la Motovedetta della Guardia Costiera Cp842, specializzata nel soccorso in mare. I due naufraghi, portati in salvo, erano in buone condizioni.