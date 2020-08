Calcio D: nasce il Cattolica San Giovanni. In società c'è Massimo Nicastro

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:48 - 04 Agosto 2020

La festa promozione della Marignanese.

Cattolica e Marignanese uniscono le forze in vista del prossimo campionato di Serie D. La nuova formazione si chiamerà Cattolica San Giovanni: in società entrerà Massimo Nicastro, che un anno fa entrò in trattativa per l'acquisizione del Rimini Calcio. La Marignanese, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza, si unirà al Cattolica per la prima squadra, ma manterrà tutto il suo settore giovanile. Questa sera (martedì 4 agosto) alle 19.30 il palazzo del Turismo di Cattolica ospiterà la presentazione della nuova squadra. Saranno presenti, oltre al presidente della Marignanese Oscar Cervellieri e Nicastro, anche i due sindaci di Cattolica e San Giovanni in Marignano, Mariano Gennari e Daniele Morelli. In merito il primo cittadino di San Giovanni, in una nota, ha espresso sia la soddisfazione per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D, ma anche il dispiacere in quanto le partite non saranno disputate nell'impianto cittadino, ma al Calbi di Cattolica, spiegando che l'amministrazione comunale era pronta ad investire risorse per adeguarlo. Scrive il sindaco di San Giovanni: "Non possiamo che prendere atto di questa scelta, di cui siamo stati da poco informati e di cui poco sappiamo, che è dettata in grande parte dall'aspetto economico, elemento assolutamente da considerare quando si sale di categoria".