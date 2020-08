Rimini: in arrivo altri 151 posti auto nel parcheggio zona stazione

Attualità

Rimini

| 16:14 - 04 Agosto 2020

Ingresso parcheggio Metropark.

Sarà inaugurata alle ore 12 di giovedì 6 agosto la seconda fase di ampliamento del parcheggio di Metropark - società controllata da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) - in area stazione.

Salgono così da 158 a 309 i posti auto disponibili in una zona strategica e nevralgica della Città.

L’intervento è parte integrante della prima fase del protocollo di intesa per la riqualificazione e la trasformazione urbana dell’intera area, sottoscritto tra Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che ha realizzato i lavori di ampliamento. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la creazione di un vero e proprio hub della mobilità cittadina che, anche attraverso la Velostazione, consente l’incremento dell’offerta della sosta estesa a differenti tipologie di mezzi, auto, bici, moto e veicoli elettrici. Il nuovo hub è destinato a ricollocarsi al centro della vita della Città grazie anche al completamento della nuova piazza urbana della Stazione e all’avvio dei lavori per la realizzazione dei nuovi sottopassi, da quello centrale con lo sfondamento verso mare, alla riqualificazione del sottopasso di viale Principe Amedeo.

Un ruolo dunque strategico che l'accordo siglato ieri a Bologna da Regione Emilia-Romagna, Ministero dei trasporti e RFI per potenziare il trasporto ferroviario regionale con lo sviluppo della rete costiera fra Rimini e Ravenna e di Metromare rafforza e rende centrale.

La capacità attuale del parcheggio salirà dunque dai 158 attuali a 309 posti auto, per poi crescere ancora con la realizzazione della fase tre, in fase d'avvio, fino a circa 490 stalli.

Cambia inoltre la politica tariffaria, sempre più vantaggiosa e orientata verso lo scambio modale e la mobilità sostenibile.

Nel corso dell'inaugurazione di giovedì 6 agosto alle ore 12 – presenti Vincenzo Cefaliello, direttore Produzione Bologna di RFI, Flavio Zampognaro, Responsabile Gestione Operativa e Innovazione di Metropark, Jamil Sadegholvaad, assessore del Comune di Rimini e a cui gli organi d'informazione sono invitati – verranno illustrate nel dettaglio modalità di uso e prospettive di sviluppo del progetto dei Grandi Parcheggi della Stazione di Rimini.