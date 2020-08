Calcio RSM: la rosa della Cosmos 2020-21, tra i volti nuovi Michele e Matteo Camillini

Sport

Repubblica San Marino

| 16:14 - 04 Agosto 2020

Le maglie della Cosmos.

Con grande entusiasmo e tanta voglia di ricominciare, nella Sala Cesta del Best Western Palace Hotel di Serravalle (Repubblica di San Marino), è stata presentata di recente la rosa della Società Sportiva Cosmos che prenderà parte alla nuova edizione del campionato sammarinese di calcio e della Coppa Titano.



La dirigenza del club gialloverde, composta dal presidente Valdes Pasolini, dal vice presidente Christian Paolini, dal direttore generale Francesco Donnini, dal direttore sportivo Manuel Molinari, dai dirigenti Maxi Gobbi e Paolo Montagna, e dal tesoriere Matteo Albani, ha ringraziato pubblicamente i tifosi e gli sponsor per il continuo supporto alla squadra, e svelato ufficialmente gli obiettivi che dovranno raggiungere gli uomini di mister Protti nella stagione sportiva 2020-2021: conquistare l’accesso ai playoff scudetto e andare il più lontano possibile nella Coppa Titano.



I nuovi volti della Cosmos sono i difensori Daniele Lusini (ex Tre Fiori, Domagnano e Virtus) e Michele Camillini (ex Libertas), e l’attaccante Simone Rossi (ex Libertas e Fiorentino). Ritornano a vestire la maglia gialloverde, invece, il difensore Matteo Camillini (l’aveva già indossata per mezza stagione nel 2016-2017), e i centrocampisti Armando Senja (anche per lui militanza per metà annata, nel 2018-2019) e Guido Zaghini (rientrato da un lungo infortunio e tornato in possesso della fascia di capitano). In più, sono tre i calciatori della Cosmos nel giro della Nazionale di San Marino: Michele Cervellini e Kevin Zonzini nella selezione maggiore del Ct Franco Varrella, mentre Stefano Sartini nell’Under 21 allenata da Fabrizio Costantini.



Rosa Società Sportiva Cosmos 2020-2021: portieri – Andrea Gregori (confermato), Lorenzo Batori (confermato); difensori – Francesco Baschetti (confermato), Matteo Camillini (nuovo acquisto), Michele Camillini (nuovo acquisto), Fabiano Grassi (confermato), Daniele Lusini (nuovo acquisto), Stefano Sartini (confermato), Nicola Zafferani (confermato); centrocampisti – Michele Cervellini (confermato), Fabio Giovagnoli (confermato), Stefano Pari (confermato), Riccardo Santini (confermato), Armando Senja (nuovo acquisto), Guido Zaghini (confermato), Kevin Zonzini (confermato); attaccanti –Achille Della Valle (confermato), Marseljan Mema (confermato), Simone Rossi (nuovo acquisto).



Staff tecnico Società Sportiva Cosmos 2020-2021: allenatore – Cristian Protti (confermato), vice allenatore – Massimo Pari (confermato), preparatore dei portieri – Marco Casalboni (new entry), massaggiatore – Maurizio Tura (confermato).