Prosegue il tour OltrApe: tappa a Misano Adriatico e collegamento con il Tg3

Attualità

Misano Adriatico

| 16:10 - 04 Agosto 2020

La pioggia non ha fermato la tappa misanese del tour OltrApe, il format itinerante che incontra i ragazzi per ascoltare dalle loro voci hanno vissuto il lockdown, come stanno passando questa anomala estate, cosa si aspettano dal futuro, a partire dalla ripartenza della scuola a settembre.



I ragazzi di Radioimmaginaria hanno stazionato sotto al gazebo allestito tempestivamente dall’Amministrazione in piazzale Roma, dove hanno intercettato i loro coetanei per fare loro alcune domande, poste attraverso un videogioco.



Alle 14:10, da Misano, c’è stato il collegamento in diretta con il TG3 regionale, per raccontare la tappa del viaggio di OltrApe.



Nel pomeriggio si sono succeduti i collegamenti radiofonici e a ricevere il gagliardetto in ricordo della visita è stato il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni.



L’iniziativa è organizzata dall’assessorato regionale alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale e finanziata con risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020.