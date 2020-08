Pink Week 2020, eventi 'diffusi' e slow per scoprire la Romagna

Eventi

Emilia Romagna

| 15:34 - 04 Agosto 2020

L'Arco d'Augusto di Rimini illuminato di rosa.

E’ ufficialmente iniziata la Pink Week, versione 2020 de La Notte Rosa, il Capodanno dell'Estate Italiana, la lunga settimana all’insegna del romanticismo, di ritmi e atmosfere slow, di suggestioni che coloreranno di rosa tutta la Romagna, dall'entroterra al mare. Tanti i momenti in programma, ricchi di intrattenimento e suggestive atmosfere sulle spiagge e nelle città, dove per primi i monumenti turistici si sono illuminati di rosa, accompagnando turisti e residenti dentro il pink mood.

Degli oltre 300 appuntamenti in calendario molti riguardano le prime giornate, quelle infrasettimanali, momenti ideati con l’obiettivo di permettere una riscoperta del territorio in orari o con modalità inusuali. Al lido di Dante, per esempio, è possibile camminare all’alba celebrando l’amore di Paolo e Francesca, sempre al sorgere del sole Cervia regala visite guidate in barca sulle Saline, mentre Ferrara si lascia scoprire in versione by night, grazie a suggestive visite guidate serali, alla scoperta delle più singolari caratteristiche della città estense. Tra arte, letteratura, sapori e magia, ogni sera un itinerario tematico diverso, Ravenna mostra i suoi mosaici e anche Rimini si lascia scoprire con percorsi tematici che, da Cesare a Fellini, attraversano la storia della città.

Mentre a Forlimpopoli la Festa Artusiana del bicentenario profuma la Pink Week con gli aromi della buona cucina, anche i monumenti si colorano di rosa: da Castel Sismondo al Castello Estense, da Rimini a Ferrara, passando per Bertinoro e i borghi dell’entroterra.

Intrattenimenti ed appuntamenti che raccontano la Romagna e le sue tradizioni che si abbinano alle dirette radio dalle piazze della costa dove vanno in scena i volti e le voci dell’estate: RDS 100% Grandi Successi da Rimini e Radio Deejay da Riccione.

Gli appuntamenti pre weekend della Pink Week sono anche occasione per serate di teatro e musica nelle arene all’aperto e nelle piazze: il Misano Piano Festival con Roberto Cappello e Davide Cavalli, Cattolica con Remo Anzovino in concerto acustico al tramonto, il jazz a Ravenna e la tradizione del Plautus Festival a Sarsina.

Cervia colora di rosa la settimana giovedì 5 agosto con La Milanesiana, la manifestazione culturale che vede Paolo Fresu e Piero Chiambretti ospiti di Elisabetta Sgarbi, mentre il Grand Hotel di Rimini racconta ogni sera i sogni di volti noti dello spettacolo intervistati da Giovanni Terzi per la Terrazza della Dolce Vita. Numerosi i luoghi che si tingono di rosa, così come amplia è l'offerta di eventi con un calendario in continuo aggiornamento e repliche per permettere a tutti di godere dei numerosi appuntamenti. Quest’anno più che mai la Pink Week sarà occasione per conoscere una Romagna insolita, per vedere con occhi diversi i luoghi del cuore, quelli dell’infanzia e dell’adolescenza, per vivere esperienze nuove ed indimenticabili, celebrate come sempre dalle note di Romagna Mia perché “Lontan da te, non si può star”.