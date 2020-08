Riparte il progetto per la nuova piscina comunale di Rimini

Attualità

| 14:46 - 04 Agosto 2020

Progetto Acquarena.

E' in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Rimini l'avviso pubblico di una consultazione preliminare di mercato con gli operatori economici per l'affidamento della costruzione e gestione della nuova piscina comunale.



Lo scopo della consultazione è quella di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili per valutare se l’attuale progetto – approvato nel suo livello esecutivo dalla Giunta nel dicembre 2016 – sia oggi, sotto il profilo tecnico, strutturale ed impiantistico, idoneo a rispondere alle attuali esigenze dell'utenza e della città. La necessità della consultazione si presenta ancor più rilevante, alla luce delle misure di sicurezza anti-Covid in vigore per gli impianti del nuoto e più in generale delle nuove modalità di fruizione degli spazi pubblici. Le informazioni, i contributi e le esperienze acquisite attraverso la consultazione preliminare permetteranno quindi all'Amministrazione di avviare in tempi rapidi la procedura più idonea di selezione dell'affidatario per la costruzione e gestione di un impianto natatorio, che rappresenta una delle priorità dell'Ente per il potenziamento dell'impiantistica sportiva della città.



IL FUTURO DI ACQUARENA. Attualmente è in corso il contenzioso tra Comune e la Società Concessionaria del progetto di realizzazione e gestione del polo natatorio, a seguito della risoluzione della convenzione avvenuta a maggio 2018 come conseguenza del fallimento della società. Il progetto esecutivo attuale, per il quale si è avviata la consultazione, prevede la realizzazione di un polo sportivo che ospita tre aree con funzioni distinte ma integrate tra loro: un’area piscine, composta da tre vasche; un’area per un centro fisioterapico; un’area per il ritrovo e ristoro. Sono previste inoltre aree comuni per l’ingresso e i servizi per l’utenza ed il personale. Tutti gli spazi principali sono coperti a campata unica, senza pilastri, al fine di ottimizzarne l’utilizzo e la percezione visiva. Alla consultazione preliminare l’Amministrazione sottopone la valutazione complessiva sul progetto, rispetto all’adeguatezza sotto il profilo edilizio, strutturale e impiantistico; l’adeguatezza sotto il profilo della manutenzione e della gestione. Gli operatori economici dovranno far pervenire i propri contributi entro il 4 settembre. E' inoltre fissato anche un incontro di consultazione è fissato per mercoledì 16 settembre. La consultazione preliminare di mercato non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto e non influisce sulla partecipazione alla successiva procedura di affidamento.