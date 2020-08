Buona partecipazione di pubblico alle prime tre serate della rassegna Duemilaeventi di Coriano

Attualità

Coriano

| 14:37 - 04 Agosto 2020

La rassegna #Duemilaeventi a Coriano sta realizzando un buon successo di pubblico e apprezzamenti da parte delle aziende aderenti a Terre di Coriano. Le serate che si sono già svolte presso gli agriturismi Germano reale e La Graziosa, l’oleificio Vasconi, la cantina Podere Vecciano, al Chiosco della Luna e al bar Super Sun sono state molto partecipate e gradite.



Il cartellone continua con il programma delle tre serate, venerdi 7, sabato 8, domenica 9 agosto sempre nel castello malatestiano inserite nella Pink Week 2020, dove l’ingresso sarà gratuito ma contingentato su prenotazione al 329 9461660.



Nelle tre serate sarà attivo lo stand della pro loco di Coriano con le piadine farcite e i birrifici artigianali appartenenti a Terre di Coriano: Consolare 72 e Birra Riminese. Le serate hanno inizio dalle 19.



Gli spettacoli sono tutti degni di nota: venerdì il duo nato dall’incontro tra Gionata Costa (violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (apprezzato chitarrista e cantante delle Officine Pan). Un’originale rivisitazione di celebri brani pop riproposti da una formazione “elettro-acustica” capace di lanciare una sfida affascinante che supera il pregiudizio sulle cover e stupisce per la freschezza.

In apertura di serata DJ Set con Camillo Cappellini.



Sabato è invece la volta di Comedy Night con un grande nome del panorama comico romagnolo. Gianni Bardi, cabarettista con un passato televisivo, (ben due stagioni di Zelig con il gruppo Le Barnos, attualmente trasformatosi in uno scaltro e sagace monologhista), a seguire Andrea Amati Band con “Omaggio a Faber”, le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè. In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri



Domenica il salotto musicale prevede soul jazz con Alessandro Fariselli trio e l’apertura di serata con il DJ set di Max Monti e Claudio Coveri.