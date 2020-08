Al collo quattro catenine d'oro rubate: guai per un 20enne magrebino

Cronaca

Rimini

| 14:36 - 04 Agosto 2020

Le catenine d'oro trovate al collo del magrebino.

Un 20enne magrebino è stato fermato ieri pomeriggio (lunedì 3 agosto) in bicicletta e con sé aveva quattro catenine d'oro: una di esse strappata dal collo di un turista modenese, qualche giorno fa, dal giovane magrebino, per questo già denunciato. La catenina è stata restituita dalla Polizia al legittimo proprietario. In corso accertamenti sulle altre tre: il magrebino è indagato per ricettazione e risulta avere precedenti per rapina, furto con strappo, furto, lesioni e minacce. La Polizia ha fermato il 20enne in via Giusti, a Bellaria Igea Marina: al collo aveva le quattro catenine d'oro. Era stato già identificato, nei giorni scorsi, non solo per il furto, ma anche per una presunta rissa scoppiata in spiaggia.