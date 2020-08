Rimini sud al setaccio: fioccano le multe alle prostitute

Cronaca

Rimini

14:31 - 04 Agosto 2020

Controlli della Polizia Locale di Rimini

Proseguono i controlli antidegrado della Polizia Locale di Rimini, concentrati nelle ultime ore a Rimini Sud. In particolare ieri (lunedì 3 agosto) gli agenti hanno posto al setaccio la zona di Marebello, in particolare il parco Murri, e l'ex colonie. Al Parco Murri identificate e sanzionate, con verbali da mille euro l'uno, tre prostitute. Poi la Polizia Municipale ha individuato delle persone che erano impegnate, con l'obiettivo di "spennare" turisti, con il gioco delle tre campanelle. L'amministrazione comunale di Rimini, in una nota, evidenzia che si è trattato di controlli mirati e che saranno ripetuti, a qualsiasi ora del giorno. "C'è un certo effetto deterrenza, visto il calo dei verbali notificati e delle persone identificate", rileva l'amministrazione comunale.