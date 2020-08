La sorpresa e la riscoperta dell’umano con Guarnieri, Fortunato e Bonisoli

Eventi

Giovedì 6 agosto alle 19 in diretta Faceook dalla pagina del Portico del vasaio e dal canale youtube dell'associazione italiana Centri culturali ci sarà il terzo appuntamento del ciclo “Come un pic nic sul tetto” che ruoterà attorno al romanzo "La tunica" di Lloyd C. Douglas con la guida di Emilia Guarnieri, fino a qualche mese fa presidente della Fondazione Meeting. È l’invito alla lettura di un vecchio romanzo, ora ripubblicato, ed è un’occasione di confronto con persone che oggi vivono una esperienza di riscoperta dell’umano.



Durante la diretta anche due conversazioni che documenteranno esperienze di incontro con fatti e persone che hanno dato nuova speranza alla vita: la prima con Luca Fortunato, responsabile della Capanna di Betlemme di Chieti; la seconda con Franco Bonisoli, protagonista del dialogo tra vittime ed ex della lotta armata.