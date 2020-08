Baseball: sfida al vertice tra Bologna e San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 13:33 - 04 Agosto 2020

Foto dalla pagina Facebook del San Marino Baseball.

L’ultima giornata di andata, la quinta di regular season, non è affatto ordinaria. È scontro al vertice: prima contro seconda, Bologna contro San Marino, 23 partite vinte e 1 persa in totale. Nello specifico, 12-0 per i Felsinei, 11-1 per i Titani. Numeri d’eccellenza per entrambe e tanta curiosità per gli scontri nelle diverse sfide del trittico.

Si gioca mercoledì 5 e sabato 8 a Bologna, mentre venerdì 7, con diretta su fibstv.com, il diamante sarà quello di Serravalle. Tutte le partite inizieranno alle ore 20.

In gioco il primo posto e la possibilità di compiere un passo importante in vista del girone di ritorno.



Di seguito la sfida in numeri tra le due squadre.



STATISTICHE BATTUTA



SQUADRA

Media battuta: Bologna 346 (1°), San Marino 334 (2°).

Punti segnati: Bologna 110 (1°), San Marino 99 (2°).

Fuoricampo: San Marino 10 (1°), Bologna 6 (3°).

Slugging percentage: San Marino 496 (1°), Bologna 476 (2°).



INDIVIDUALI

Media battuta – San Marino: Avagnina 469 (3°), Celli 463 (4°), Caseres 407 (6°), Albanese 407 (6°), G. Garbella 400 (9°).

Media battuta – Bologna: Bertossi 517 (1°), Vaglio 472 (2°), Gamberini 407 (6°)

Slugging percentage – San Marino: Celli 927 (1°), Avagnina 781 (2°)

Slugging percentage – Bologna: Astorri 714 (4°), Vaglio 639 (5°).

Punti battuti a casa – San Marino: Celli 17 (1°), Reginato 15 (2°), G. Garbella 15 (2°).

Punti battuti a casa – Bologna: Vaglio 15 (2°), Russo 14 (5°), Dobboletta 14 (5°).

Fuoricampo – San Marino: Celli 5 (1°)

Fuoricampo – Bologna: Astorri 4 (2°)



MONTE DI LANCIO



SQUADRA

Media pgl: San Marino: 0.99 (1°), Bologna 1.42 (2°).

Strike out: San Marino 118 (1°), Bologna 90 (2°).

Media battuta concessa: San Marino 150 (1°), Bologna 209 (2°).



INDIVIDUALE

Media pgl San Marino: Maestri 0.00 (19 inning lanciati), Kourtis 0.00 (12.2), Solbach 0.00 (9.1), Ercolani 0.00 (5.2), Baez 1.56 (9.0), N. Garbella 1.98 (17.2), Di Raffaele 3.09 (11.1).

Media pgl Bologna: Marziali 0.00 (3 inning lanciati), Ghebreigziabher 0.00 (1), Brolo 0.84 (8.1), Zotti 1.05 (20), Bocchi 1.19 (17.2), Scotti 1.40 (5), Bassani 1.47 (19), Crepaldi 2.33 (9), Civit 14 (1).



Vittorie San Marino: Maestri 4, N. Garbella 3, Kourtis 2, Di Raffaele 1, Ercolani 1.

Vittorie Bologna: Zotti 4, Bocchi 3, Bassani 3, Brolo 1, Crepaldi 1.



Strike out San Marino: Maestri 28, Solbach 21, Kourtis 20, N. Garbella 15, Baez 13, Di Raffaele 11, Ercolani 10.

Strike out Bologna: Bassani 23, Bocchi 17, Zotti 17, Brolo 13, Crepaldi 11, Scotti 8, Civit 1.



Media battuta concessa San Marino: Kourtis 077, Maestri 083, Solbach 147.

Media battuta concessa Bologna: Bassani 176, Scotti 176, Bocchi 177.