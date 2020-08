Settimana Rosa a Morciano tra l'omaggio a De André e show di clowneria

Eventi

Morciano

| 13:15 - 04 Agosto 2020

Fabrizio De André.

Mercoledì 5 Agosto a Morciano arriveranno Dadde Visconti e Michele Cafaggi con il loro show di clowneria Escalescion: due uomini simili in tutto affittano contemporaneamente le stesse case-scale e vivono felicemente e all'unisono la loro nuova vita, ma l'imprevisto è in agguato e l'idillio si trasforma in scontro feroce senza esclusione di colpi. Uno sguardo clownesco sulla stupidità dell'uomo. Dove la diversità crea scintille e le scintille creano esplosioni e le esplosioni. (Via Colombari h.21.15)



Venerdì 7 Agosto spazio al cinema all'aperto con l'esilarante commedia "Torno da mia madre" (Via Colombari h.21.15).



Sabato 8 Agosto la musica sarà di nuovo protagonista a Morciano con Artenovecento "Omaggio a Fabrizio De Andrè" : un omaggio al grande cantautore e poeta genovese a 50 anni dall'uscita de "La buona Novella" (Via Colombari h.21.15)



Domenica 9 Agosto si chiude in bellezza la settimana con il ritorno di "Notturna: la notte bianca delle stelle": dalle "Fiabe in concerto" di Ala Ganciu e Quartetto EoS al laboratorio "Inventastelle" di Le Baobab, dall'osservazione della volta stellata a cura del gruppo astrofili Copernico ai disegni con la sabbia di Mauro Masi. Chi lo desidera, potrà portare con sé la cena al sacco e consumarla, disteso su una coperta, nel giardino di paglia allestito per l'occasione. E ' consigliato un abbigliamento comodo e – possibilmente – di colore bianco... proprio come le stelle (Parco urbano Del Conca - Dalle 20)