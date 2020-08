Macina risultati il torneo giovanile del Tennis Club Viserba

Sport

Rimini

| 13:03 - 04 Agosto 2020

Sui campi del Tennis Club Viserba macina risultati il torneo giovanile. Vediamo tutti i match della sessione di lunedì.



Under 12 maschile, 1° turno tabellone finale: Enea Vinetti-Alessandro Cortesi 6-2, 6-2, Tommaso Cuomo-Francesco Pazzaglini 6-1, 6-2, Francesco Muratori-Alex Vincenzi 6-3, 6-1, Guido Giugliano-Riccardo Vico 6-1, 6-2, Mattia Clementi-Dario Zamagna 6-1, 7-5.



Under 12 femminile, 1° turno: Ilaria Rondinelli-Maria Bianca Bovara 6-2, 6-0, Lucia Bertozzi-Emma Chiesi 6-0, 3-6, 11-9. 2° turno: Agnese Stagni-Vittoria Muratori 6-2, 6-4. Turno qualificazione: Alice Vezzadini-Nicole Di Marco 6-1, 6-0.



Under 14 femminile, turno di qualificazione: Micol Salvadori-Matilde Morri 4-1 e ritiro, Aurora Lombardi (n.2)-Anastasiya Lopatina 6-2, 6-3, Sara Gaia Totorizzo-Arianna Viganotti (n.3) 7-6, 4-6, 10-4.



Under 14 maschile, 2° turno: Leonardo Monticelli-Filippo Franceschi 6-2, 6-3, Tommaso Amati-Michele Diversi 6-1, 6-3. 3° turno: Simone Olivieri-Luca Lorenzi 6-2, 6-4, Claudio Valerio Calabrese-Riccardo Muratori 6-4, 6-0, Enea Vinetti-Carlo Landi 6-3, 6-4. 4° turno: Oscar Bisacchi-James Mohamed Aratari 6-1, 6-2.



Under 16 maschile, 1° turno: Matteo Silvagni-Claudio Valerio Calabrese 6-3, 6-0. 2° turno: Francesco Bordoni-Giacomo Riminucci 6-4, 6-2.



Under 16 femminile, 1° turno: Ilaria Carletti-Anna Bigucci 7-5, 6-1, Giulia Ricci-Benedetta Fabbri 6-2, 6-4.



Under 10 maschile, turno qualificazione: Andrea Fabbri-Lorenzo Manco 6-1, 7-5, Andrea Lo Coco-Alessandro Bacchini 2-6, 6-2, 10-4.