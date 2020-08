Rimini: spara in aria con una pistola. "Ho fatto una stupidaggine", denunciato

Cronaca

Rimini

| 12:47 - 04 Agosto 2020

La pistola sequestrata.

Ha sparato un colpo in aria, con una pistola risultata poi a salve, benché priva del tappo rosso, provocando momenti di panico in via Maroncelli a Rimini: ieri pomeriggio (lunedì 3 agosto), intorno alle 17, la Polizia è intervenuta, rintracciando e fermando in via Pascoli l'uomo, un 49enne milanese residente a Rimini, che non ha saputo giustificare il suo gesto. "Ho fatto una stupidaggine", avrebbe riferito agli operatori intervenuti sul posto. Con sé non aveva più la pistola, ritrovata però nella perquisizione della sua abitazione. A dare l'allarme alla Polizia era stato un cittadino che stava rincasando e che aveva sentito il colpo d'arma da fuoco. Proprio le sue incidazioni hanno permesso di rintracciare il responsabile. Il 49enne denunciato è ora indagato per procurato allarme ed esplosioni pericolose.