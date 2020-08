Il "Palloncino Rosso" diventa rosa per la Pink Week, tanti appuntamenti alla Bolognese

Eventi

Rimini

| 12:12 - 04 Agosto 2020

Colonia Bolognese.

Anche la Colonia Bolognese si tinge di rosa. Tanti gli appuntamenti inseriti nel calendario del capodanno dell'estate per vivere una settimana rosa con una proposta culturale alternativa tra proiezioni, reading, musica e laboratori.



Prosegue mercoledì 5 agosto alle 21.30 la rassegna CyclocinemainColonia con la proiezione del film “Solo Cose Belle” per la regia del riminese Kristian Gianfreda che presenterà la pellicola. Il film girato in Romagna racconta, in modo profondo e brillante, l’incontro tra due mondi diversi che improvvisamente e loro malgrado si incrociano e pian piano, attraverso intrecci, difficili rapporti interpersonali e personaggi bizzarri, si conoscono e cominciano a dialogare tra loro. (Prima della proiezione picnic a cura di Agrofficina)







Giovedì 6 e Lunedì 10 agosto il cortile della Colonia Bolognese si trasforma ne “Il Giardino dei Finzi- Contini” per il Radio Dramma Live del classico della letteratura italiana.







Arriva alla Colonia Bolognese, costruita nel 1932, la lettura di uno dei capolavori della letteratura italiana ambientato proprio nel ventennio fascista. Una testimonianza della nostra storia. Un monito.



Tamara Balducci,Michele Di Giacomo, Matteo Alì, Leonardo Bianconi e Andrea Macaluso saranno le voci recitanti di un vero e proprio Radio Dramma Live che accompagneranno gli spettatori in due tappe nell’ascolto del racconto appassionato di Micol, Alberto e dei loro amici, giovani che amano e crescono all’interno del grande giardino della Villa dei Finzi-Contini.



Un ascolto che lascerà spazio al “proprio sentire individuale” all’interno di uno spazio sonoro, curato dal maestro Marco Mantovani, che permetterà al pubblico di immergersi nei luoghi della storia.



Produzione a cura dell’Associazione Le Città Visibili.



Posti limitati. Prenotazione Obbligatoria alla mail: info@ilpalloncinorosso.it











Dialetto d'Autore alla Bolognese, venerdì 7 agosto alle 21.30 – ingresso libero







Dopo il successo dello scorso anno continua la collaborazione tra l'associazione Il Palloncino Rosso e l'Associazione Strada San Germano.







Il secondo appuntamento della piccola rassegna teatrale a cura di Alex Gabellini sarà venerdì 7 agosto sempre alle 21.30 con un altro protagonista del panorama romagnolo del dialetto d'autore. Si tratta di Lorenzo Bartolini, che porterà alla “Bolognese” Il Miele di Tonino Guerra.







Gli anni in cui Guerra scrive questo libro precedono di poco il suo abbandono di Roma, dove si era trasferito nei primi anni ’50, per tornare a Santarcangelo di Romagna e stabilirsi infine a Pennabilli, il paese delle estati dell'infanzia. Il ritorno al luogo delle origini equivale per lui al ritorno alla poesia e al recupero del dialetto, dopo un decennio in cui si era dedicato alla sceneggiatura e alla narrativa in lingua.



Bartolini leggerà i canti di quest'opera immensa per riportarci là dove stanno le nostre radici.