Bellaria, due minori a bordo di uno scooter rubato senza casco denunciati per ricettazione

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:09 - 04 Agosto 2020

Pattuglia della Polizia Locale.

Durante il weekend, una pattuglia della Polizia Locale impegnata in orario pomeridiano nel controllo del territorio, all'altezza della spiaggia libera nella zona Sud di Bellaria Igea Marina ha notato un ciclomotore con a bordo due giovani senza casco protettivo. Gli accertamenti hanno consentito di verificare come i due, entrambi sedicenni residenti a Bellaria Igea Marina, fossero a bordo di un mezzo rubato nelle ore mattutine dello stesso giorno a Santarcangelo di Romagna. I giovani, i quali non hanno saputo giustificare il possesso del ciclomotore, sono stati accompagnati presso il Comando di Polizia Locale di via Leonardo da Vinci, denunciati per ricettazione e affidati ai rispettivi genitori.