Riccione, controllo del territorio, tre arresti dei Carabinieri

10:37 - 04 Agosto 2020

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Riccione, intensificati durante la Settimana Rosa. Sono tante le richieste di intervento anche per disturbo alla quiete pubblica. I militari proseguono anche con i servizi di pattugliamento nei pressi dei capolinea delle navette provenienti dai locali della zona e sono sempre impegnati nel controllo del territorio e delle persone che hanno provvedimenti limitativi della libertà personale. Nella notte tra domenica e lunedì i militari di Riccione hanno arrestato un 34enne bielorusso che aveva l'obbligo di soggiorno nella Perla Verde. Non trovandolo in casa nelle ore notturne, una volta rintracciato è stato arrestato dai Carabinieri.

Nei giorni scorsi invece i militari di Saludecio hanno appurato che un 36enne originario di Messina e sottoposto all'affidamento in prova per precedenti legati alla droga, aveva proseguito nelle sue attività criminose assieme ad un complice arrestato nei giorni scorsi. Anche lui è stato arrestato.

A San Patrignano i Carabinieri di Coriano hanno arrestato un 27enne di Treviso che deve scontare nove mesi di carcere per reati legati allo spaccio.