Ruba 4 bottiglie di champagne per festeggiare la notte rosa: arrestato

Cronaca

Rimini

| 09:12 - 04 Agosto 2020

Ruba lo champagne per festeggiare la Notte Rosa, arrestato dalla Polizia. Un 56enne originario della provincia di Cuneo è stato fermato lunedì nel primo pomeriggio alle “Befane” di Rimini. Aveva rubato 4 bottiglie di champagne del valore di 160 euro e le aveva nascoste nello zaino. Il 56enne era stato visto aggirarsi in modo sospetto tra le corsie del supermercato, per questo era stato tenuto sotto controllo. Era stato visto andare nel reparto alcolici e prelevare le bottiglie inscatolate e con placca antitaccheggio. Si era poi spostato in un altro reparto e aveva rotto le confezioni con le mani per estrarre le bottiglie e nascondersele nello zaino. Era così riuscito ad uscire dal supermercato senza far suonare l'antitaccheggio. La polizia, allertata dal personale, è intervenuta immediatamente bloccando il 56enne in galleria. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato. Le indagini hanno permesso di appurare che il cuneese aveva precedenti denunce per invasione di terreni ed edifici e lesioni colpose. Inoltre era stato condannato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sarà processato per direttissima.