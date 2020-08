Nei borghi della Valconca atmosfere da "Mille e una notti"

Eventi

07:46 - 04 Agosto 2020

"Le mille e una notti" immagine dallo spettacolo.

Dal 14 al 23 Agosto 2020 gli angoli incantati dell’entroterra riminese si animeranno con Mille e una notti in Valconca, calendario di repliche pensate da Città Teatro in collaborazione con i Comuni di Montescudo-Montecolombo, Mondaino, Gemmano, Saludecio e con il

contributo economico della Regione Emilia Romagna e del fondo speciale EXTRA FUS- Covid 19 del MIBACT . Particolarità del progetto, oltre alla storia che si sviluppa di racconto in racconto, sarà la bellezza della Valconca e dei suoi borghi. Sontuose piazze e panorami mozzafiato faranno da sfondo allo spettacolo dove la suggestione della musica e delle immagini si mescola con

la capacità degli interpreti di fare sorridere e divertire.



“L’idea è nata durante il lockdown, dal confronto creativo su come affrontare non solo il “durante” ma soprattutto il “dopo”, pensando a cosa avremmo potuto fare per dare un contributo concreto per tornare a incontrare il pubblico. Abbiamo pensato di creare occasione di incontro e svago per residenti e turisti in Valconca attraverso una proposta che possa essere fruita in completa sicurezza, prevedendo quindi spettacoli per pubblico limitato in spazi protetti, rispettando le norme e il principio di precauzione. “ Il direttivo di Città Teatro.





Questi date ed orari delle rappresentazioni:



Venerdi 14 agosto ore 21.15 – Saludecio, Piazza Beato Amato Ronconi

Prenotazioni dalle ore 10 alle ore 12 al nr 0541-869719

Domenica 16 agosto ore 21.15 - Gemmano, Piazza San Lorenzo

Prenotazioni dal lun. al sab. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al nr 0541-854060

Venerdì 21 agosto ore 21.15 – Montecolombo, Terrazza di Piazza Malatesta

Prenotazioni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al nr 0541-864010

Domenica 23 Agosto ore 21.15 - Mondaino, Piazza Maggiore

Prenotazioni dal lun. al giov. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al nr 333-2665231



Tutti gli spettacoli sono ad Ingresso libero e con inizio alle ore 21.15.

Si consiglia la prenotazione.

Evento organizzato secondo la normativa COVID vigente.

Usare la mascherina finché non si è giunti al proprio posto.

Tenere la distanza di sicurezza di un metro.



La storia



C'era una volta un Re; anzi, un Sultano… La raccolta di storie persiane più famosa al mondo è l’origine di un vortice di racconti che si sviluppano come un origami. In questa nuova messinscena alcuni dei più bei racconti tratti da “Le mille e una notte” sono narrati in prima persona dai protagonisti stessi delle novelle di Sherazade: con la licenza teatrale di accostare fra loro diversi linguaggi del teatro popolare, troviamo le maschere della Commedia dell’Arte, la narrazione, l’acrobatica, il canto e il ritmo, la comicità dei corpi e

delle parole, mentre una menzione speciale meritano i costumi di Paul Mochrie dove tessuti preziosi e ricamati con pelli e piume, seta e iuta, raccontano come un mappamondo o una carta astrale le influenze multiculturali di una fiaba che ha ancora tanti segreti da scoprire.

Spettacolo adatto ad adulti e bambini dai 6 anni d’età.