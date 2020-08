Coronavirus, i dati di oggi: +34 positivi ma ancora nessun decesso. Ci sono 5 nuovi casi a Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 23:33 - 03 Agosto 2020

Foto da internet.

Dai 5357 tamponi refertati tra domenica e lunedì è stato possibile scovare altre 34 persone positive al coronavirus nella regione Emilia-Romagna, di cui 23 asintomatiche. Il test molecolare ha permesso di registrare anche 14 guariti: l'assenza di decessi porta il numero di attuali positivi a 1560 (+20), di cui il 95% in isolamento domiciliare. Scendono di nuovo a 3 i ricoveri in terapia intensiva, stabile il numero (68) di quelli negli altri reparti Covid. A Rimini si sono registrati 5 nuovi casi, di cui uno asintomatico.



Forte l’opera di prevenzione e controllo sviluppata nei territori. Solo nelle due province dove oggi si registra il maggior numero di casi, in quella di Modena, degli 8 nuovi casi, 4 riguardano persone individuate dagli screening a tappeto nel settore della lavorazione carni avviati dalla Regione, 2 rientri dall'estero, una persona tracciata in quanto contatto di un caso noto e un caso sporadico di una persona sintomatica. In provincia di Piacenza, dei 7 nuovi casi, 6 (tutti asintomatici) derivano dall’opera di screening nel comparto della logistica, voluta sempre dalla Regione, di cui 4 anche collegati a casi noti, e uno relativo a una persona sintomatica contatto di un caso già conosciuto, e quindi dal tracciamento fatto.