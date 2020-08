Solidarietà a Montecopiolo: il Cai di Rimini alla pulizia del sentiero 105 fino a Villagrande

Attualità

Montecopiolo

| 17:51 - 03 Agosto 2020

Il Comune di Montecopiolo confina con i riminesi di Maiolo, Pennabilli e San Leo. Una vicinanza non solo geografica ma anche emotiva e operativa, soprattutto dopo che Montecopiolo è stata tacciata come la selva degli untori dopo che un uomo, poi trovato positivo, era stato a cena in un ristorante della zona. Ecco allora che alle manifestazioni di disistima si alternano anche vere e proprie forme di solidarietà, come quella del Cai di Rimini che con i suoi volontari opera da tempo nella rete sentieristica del parco Sasso Simoe e Simoncello e che conta anche diversi soci montecopiolesi, che proprio qualche giorno hanno contribuito alla pulizia di alcuni tracciati del sentiero 105 assieme al Cai di Pesaro partendo proprio da Villagrande e arrivando fino a monte Palazzolo e all'eremo del monte Carpegna. Una zona che, come sottolinea il vicepresidente riminese Luca Mondaini, offre «paesaggi a mozzafiato a pochi passi dal mare» e che il mare permettono di vederlo da una posizione decisamente privilegiata. Un modo insomma per invitare i turisti a farsi un giro da quelle parti, senza paura ma con preparazione e curiosità.