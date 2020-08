Al parco Oltremare di Riccione è arrivata la delfina Veera

Attualità

Riccione

| 16:59 - 03 Agosto 2020

La 42enne Veera in splendida forma.

Ha 42 anni e una storia da raccontare Veera, l’esemplare femmina di delfino arrivato pochi giorni fa nella Laguna di Ulisse. Per 2,5 metri di lunghezza e 240 kg di peso, il tursiope è stato trasferito al parco Oltremare di Riccione da un’altra struttura di Atene, in Grecia, l’Attica Park.



L’inserimento di Veera nel gruppo sociale delle femmine di tursiope del Family experience park della riviera, gestito da Costa Edutainment, rientra in un più ampio progetto europeo che coinvolge un team di professionisti all’interno dell’associazione europea degli Zoo e degli Acquari (EAZA) e dell’associazione dei Mammiferi Marini (EAAM) e autorità internazionali che si preoccupa di garantire il miglior tenore di vita a tutti gli esemplari di delfini che vivono in ambiente controllato, residenti in Europa.



Veera ha vissuto per molti anni in una struttura in Finlandia. Quando il delfinario ha cessato l’attività, è stata trovata una sistemazione alternativa in un’altra struttura in Grecia. Il team di esperti ha definito questa come una sistemazione transitoria, essendo l’unico esemplare femmina a contatto con diversi tursiopi maschi. La scelta del gruppo di lavoro europeo, avvallata dalle autorità internazionali, è ricaduta sul parco Oltremare di Riccione come destinazione finale e ottimale. Oggi Veera è inserita in un gruppo di 5 femmine della stessa specie. La delfina si è già unita al gruppo e l’integrazione procede come da programma: con Mia e Cleo, in particolare, Veera ha già stretto un ottimo rapporto. Lo staff di addestratori si prende cura di Veera costantemente per garantire non solo la piena integrazione e socializzazione ma anche il controllo dello stato di benessere dell’animale, contestualizzati nell’ambiente in cui si trova oggi.







La provenienza dei delfini ospiti a Oltremare

Tutti i delfini ospiti di Oltremare sono iscritti allo Studbook (libro di censimento) europeo che fa capo al programma EEP (European Ex-Situ Programme– programma europeo per le specie in pericolo). Questo ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei popolamenti di tursiope all’interno di strutture impegnate in programmi educativi, di ricerca e conservazione. Nell’ambito di questo programma gli esemplari vengono scambiati regolarmente tra le strutture europee per fini riproduttivi e sociali. Questo è essenziale per garantire il benessere degli animali e la variabilità genetica in ambiente controllato.