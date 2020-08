Alex Britti e Francesco Gabbani tra i protagonisti della settimana rosa di Rimini

Eventi

Rimini

| 16:40 - 03 Agosto 2020

Francesco Gabbani (foto dalla sua pagina Facebook ufficiale).

Rimini si tinge di Rosa e dà il via oggi alla "pink week", la lunga settimana dal 3 al 9 agosto all’insegna del romanticismo, dei ritmi e delle atmosfere slow, delle suggestioni e delle cose da fare che coloreranno tutta la città, dal centro storico al mare. Alle 18 di oggi (lunedì 3 agosto) sulla terrazza della Dolce Vita del Grand Hotel Paola Perego sarà la protagonista del ciclo di incontri che tutti i giorni, fino all’11 agosto, ospiterà personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo per parlare di sogno, di ricordi e di bellezza con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. Dopo l’anteprima con Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, sarà la volta della conduttrice Paola Perego, per proseguire il 4 agosto con l’istrionica Simona Ventura seguita il 5 agosto da Marco Lodola, artista contemporaneo della pop art, insieme a Bruno Zanin, attore celebre per essere stato il Titta di Amarcord. Giovedì 6 agosto in terrazza la Dolce Vita va in scena con Andrea Berton, mentre l’energia di Saturnino sarà protagonista il 7 agosto. Sabato sera ancora musica con Raul e Mirko Casadei mentre la domenica è dedicata al giornalismo con Ludovico di Meo,direttore Rai 2 e Direttore Rai cinema, accompagnato, per dal collega Claudio Brachino. Ultimi due appuntamenti con Albano Carrisi lunedì 10 agosto, seguito l’11 dal Principe Alberto di Monaco. Per partecipare agli incontri a numero limitato è obbligatoria la prenotazione tramite email a eventi@lanotterosa.it.



Il programma della settimana rosa prosegue con spettacoli all'aperto e una varietà di proposte di intrattenimento per tutti, senza dimenticare i nomi del cantautorato italiano come Alex Britti, accompagnato dalla sua band, che il 7 agosto all'Arena Lido della Darsena, si esibirà in un concerto dal sapore blues e jazz (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria esclusivamente dal canale di biglietteria online, il pubblico prenotato dovrà presentarsi all'ingresso nelle fasce orarie indicate sul biglietto). Giovanni Allevi, virtuoso compositore e pianista, sarà invece impegnato all'alba dell'8 agosto in un emozionante concerto al sorgere del sole sulla spiaggia di Rimini Terme (Miramare – ingresso gratuito fino a esaurimento posti), si invita il pubblico a portare il telo da mare e ad accomodarsi mantenendo la distanza minima di un metro) e Francesco Gabbani, il due volte vincitore di Sanremo, che l'8 agosto farà una breve incursione sul palco di Rds 100% Grandi Successi, nel nuovo belvedere di Piazzale Kennedy, per portare alcuni brani del suo nuovo singolo “Il sudore si appiccica” (Prenotazione Online obbligatoria. Nel voucher di prenotazione saranno indicate le modalità e orario di ingresso).



RICCA OFFERTA MUSICALE. Ad arricchire l'offerta musicale della Pink Week ci saranno anche gli artisti ospitati nelle arene all’aperto (appuntamenti e modalità di partecipazione sul sito di riferimento): la "Corte degli agostiniani", l'Arena Lido della Darsena, la "Piazza sull'acqua", la "ex colonia bolognese ospiteranno un ricco calendario di eventi che spazia dal cinema al teatro, dagli spettacoli per bambini ad incontri con autori e personaggi dello spettacolo.

Anche la musica classica avrà il suo palcoscenico rosa ed i suoi artisti, con Mihaela Costea, violino solista dell’orchestra Toscanini, in concerto giovedì 6 agosto (a pagamento con prenotazione obbligatoria 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it), e la Banda Città di Rimini, sabato 8 agosto, nel "Gran concerto di Mezza Estate", entrambi alla Corte degli Agostiniani (gratuito su prenotazione 331 6468363).



PINK WEEK SULLA SPIAGGIA. A tingersi di “Un mare di rosa" sarà anche la spiaggia, assoluta protagonista di questa Pink Week. Fra il bagno 1 e il bagno 150, la sera del 7 agosto - a partire dalle 19.30 - migliaia di lucine faranno delle spiagge di Rimini un suggestivo palcoscenico per spettacoli diffusi, fra performer della fiamma, mangiafuoco e musica, in alcuni punti della spiaggia che proporranno la loro offerta di intrattenimento e cocktail in rosa. Le cantine, dislocate lungo la spiaggia, saranno punti di ristoro dove degustare vini e prodotti tipici. (Ingresso libero in spiaggia, degustazioni a pagamento).



WELLNESS E NOTTE ROSA. Rimini è la capitale del Wellness e la Notte Rosa non poteva dimenticarlo. Così, per tutta la settimana rosa, dalle prime luci dell'alba sino al calare del sole, sono tantissimi i corsi di fitness che si svolgono all'aperto in alcuni dei luoghi più affascinanti ed iconici di Rimini. Ci si potrà allenare con Fluxo, dal lunedì al giovedì, scegliendo fra 25 diverse discipline e tre luoghi diversi dove svolgere l'attività sportiva: il porto, la darsena ed il ponte di Tiberio. Fare Yoga, in riva al mare o sull'affascinante piazza sull'acqua in cui si specchia il Ponte di Tiberio, seguendo le classi di Rimini Yogi, ogni giorno alle 19:30 (Info: 331 528 5154). Camminare ed allenarsi lungo la spiaggia di Rimini con Walk on the beach (Info: 348 0981594), o fare allenamento funzionale alla "ex colonia Bolognese" insieme all'associazione "Palloncino Rosso" (Info sul sito dell'associazione). Decine poi le possibilità per conoscere la città, per scoprirla a piedi o pedalando, in visite guidate o passeggiate accompagnati da esperti che porteranno alla scoperta dei luoghi più ricchi di storia e bellezza di Rimini (Info e prenotazioni).