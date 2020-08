Riccione, quasi completato il chiosco del parco della Resistenza

Attualità

Riccione

| 15:31 - 03 Agosto 2020

Il chiosco montato al Parco della Resistenza di Riccione.

E' in via di completamento il chiosco del parco della Resistenza di Riccione. E' composto di una struttura portante installata su un basamento costituito da intelaiatura metallica, pannelli in legno-cemento e finitura superficiale con pavimento in grès. La copertura a falde è costituita da intelaiatura metallica opportunamente dimensionata, legno multistrato, isolamento termico. C’è poi un vano adibito a bagno pubblico corredato di accessori per disabili. La struttura in legno è stata costruita in ditta ed assemblata sul posto. Il corpo quindi centrale è già completato, ed è compreso di pavimentazione. Rimangono da ultimare solo le finiture esterne, e la pavimentazione della piattaforma esterna, larga un metro e mezzo che sarà completata entro la settimana. Spiega l'assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti: «La creazione di questo gazebo, punto ristoro e punto di incontro è stata voluta anche per l’incremento di cittadini che usufruiscono quotidianamente dell’area verde e per soddisfare quindi l’esigenza di avere a disposizione per grandi e piccoli, un punto ristoro e dei servizi igienici non lontani dai giochi per i bambini».