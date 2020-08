Bonus Vacanza: Rimini in testa in regione, ne sono stati erogati oltre 11mila

Turismo

Rimini

| 15:21 - 03 Agosto 2020

Spiaggia di Rimini.

In Emilia Romagna, tra le province, è quella di Rimini a registare il maggior numero di bonus vacanze: 11.226, spesi in 775 strutture, per un un valore economico pari a 5.133.796 euro. E' quanto si legge in una nota del Ministro per i beni e le Attività culturali e per il turismo in cui viene fatto il punto sull'utilizzo della misura di sostegno, voluta dal ministero guidato da Dario Franceschini, a un mese dal suo varo. Dietro la provincia di Rimini, in regione, si piazzano quella di Forlì-Cesena, con 5.047 bonus erogati e spesi in 195 strutture per un valore pari a 2.384.146 euro; di Ravenna (3.223; 162 per 1.488.337 euro); di Ferrara (837; 17 per 399.190 euro); di Bologna (219; 31 e 98.233 euro); di Parma (89; 14 per 39.093 euro); di Modena (57; 18 e 25.283 euro); di Reggio Emilia (25; 7 e 10.688 euro) e Piacenza (2; 2 e 1.000 euro).