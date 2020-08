Ultimato il nuovo parcheggio di Miramare, con 34 posti auto

Attualità

Rimini

| 15:12 - 03 Agosto 2020

Scorcio di via Giubasco a Miramare.

Si è concluso nei giorni scorsi la realizzazione del nuovo parcheggio di via Giubasco, a Miramare. Un intervento dal costo complessivo di 160.000 euro che dota l’area adiacente a via Losanna e via Giubasco di 34 nuovi posti auto per il parcheggio, al servizio sia dei residenti che dei turisti, adeguatamente illuminato. E' stata inoltre predisposta una fascia verde di siepi ed arbusti per separare l'area dalla pista ciclabile di via Losanna. Il nuovo parcheggio rientra nel complessivo intervento di prolungamento dell’asse viario di via Roma, andando a risolvere le problematiche emerse con la realizzazione della nuova strada di quartiere che collega direttamente il centro di Rimini a quello di Riccione.