Rifiuti ammassati fuori dai bidoni: situazione fuori controllo anche a Camerano e Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 14:58 - 03 Agosto 2020

Le foto segnalazioni della nostra lettrice di Poggio Torriana.

Può sembrare ripetitivo continuare a pubblicare le vostre foto sull'abbandono dei rifiuti in varie zone della provincia, ma siccome sappiamo quanto possono essere utili non soltanto per sensibilizzare, ma quanto per stimolare all'intervento da parte dei preposti, continueremo selettivamente a dar voce al vostro disagio.



Le foto di oggi arrivano da Camerano e Poggio Torriana, dove una nostra lettrice ha immortalato in vari momenti della giornata il passaggio di fronte a due aree ecologiche, dove puntualmente il secco viene abbandonato fuori dal suo bidone. In altri casi, come capita di vedere purtroppo spesso, il coperchio viene forzato per poter gettare la spazzatura senza il ricorso alla chiavetta elettronica. Tutte azioni che non fanno che incentivare il conferimento selvaggio e fuori controllo, purtroppo anche da altre zone dei comuni stessi.