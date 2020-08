Misano: stretta sui furbetti dei rifiuti. Numerosi casi di cittadini sanzionati

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:42 - 03 Agosto 2020

Rifiuti abbandonati ai bordi della strada a Misano Adriatico.

In questi giorni sono state notificate le sanzioni a diversi cittadini di Misano Adriatico, resisi responsabili dell'abbandono di rifiuti. L'amministrazione comunale ha sottolineato l'intensificarsi dei controlli da parte della Polizia Municipale, nei primi due mesi dell'estate, e l'importanza delle segnalazioni dei cittadini stessi: una di queste ha permesso di risalire alla persona che aveva abbandonato rifiuti in via Castellaro. Dai controlli sono emerse diverse criticità: dai sacchi di immondizia non differenziati correttamente a quelli abbandonati, ma anche sacchi e materiale lasciato sul ciglio delle strade. L'amministrazione comunale rilancia: sarà potenziata anche l'attività di videosorveglianza ed è in programma una migliore distribuzione dei cestini portarifiuti, per aiutare la cittadinanza. Attenzione inoltre agli sgomberi: in tal caso è necessario rivolgersi a società autorizzate alla gestione rifiuti. La responsabilità resta infatti in capo anche a chi ha prodotto i rifiuti e non solo a chi li ha smaltiti. In alcuni casi si potrebbe incorrere in reati anche di carattere penale.