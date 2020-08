Internet più veloce grazie a un nuovo cablaggio: così le scuole di Bellaria corrono online

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:41 - 03 Agosto 2020

Più veloci e più interconnesse. Grazie a 90 mila euro di investimento e a un lavoro sul cablaggio della rete dati, cinque scuole di Bellaria-Igea marina avranno una migliore connettività alla rete internet e di conseguenza alla condivisione dei dati. Si tratta delle scuole elementari Manzi, Tre Ponti, Pascoli e Carducci e della scuola media Alfredo Panzini. Oggetto dell’intervento anche alcuni locali dell’asilo nido Il Gelso e delle scuole dell’infanzia Cervi, Bosco incantato, Allende, Delfino e Gabbiano. Dell'investimento 50 mila euro li mette il Comune mentre 40 mila sono arrivati dalla Regione.



Il nuovo collegamento porterà benefici nell’attività educativa e nell’esercizio dell’insegnamento quotidiano, consentendo di sfruttare al massimo del potenziale tutte le opportunità che la tecnologia mette oggi al servizio della didattica, sia dentro sia fuori la scuola.



In ragione dell’adesione da parte del Comune di Bellaria alla convenzione Consip, partner dell’intervento è Telecom Italia: i lavori saranno ultimanti in tempi utili per il rientro sui banchi da parte dei ragazzi, previsto per il prossimo 14 settembre.