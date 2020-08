Novafeltria: 21enne imbratta con bombolette spray il ponte. Denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 14:05 - 03 Agosto 2020

Un carabiniere indica il punto dove il 21enne ha imbrattato con lo spray.

Una bravata che è costata la denuncia a un 21enne residente in Valmarecchia, fermato dai Carabinieri dopo aver utilizzato delle bombolette spray per disegnare una sigla sotto il ponte di Santa Maria Maddalena - al confine tra Novafeltria e Pietracuta di San Leo - considerato struttura di interesse storico. I fatti sono avvenuti la scorsa settimana: i Carabinieri, intervenuti a seguito di segnalazione, hanno fermato il 21enne mentre si stava allontanando dalla zona: con sé aveva alcune bombolette spray. È ora indagato per le ipotesi di reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Dovrà inoltre pagare l'intervento di pulizia della struttura.