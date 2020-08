Avanzi di amministrazione, contributi e proventi: Coriano dispone di 700 mila euro in più

Attualità

Coriano

| 13:57 - 03 Agosto 2020

Gianluca Ugolini , vicesindaco di Coriano.

Il consiglio comunale di Coriano ha approvato una variazione di bilancio importante, pari a 700 mila euro, per garantire l'assestamento di bilancio di quest'anno. Questa manovra ha permesso di stanziare risorse per la realizzazione degli investimenti:

98.000 euro per il completamento della piazza Don Minzoni ed area limitrofa;

80.000 euro per impianti di illuminazione pubblica sul territorio;



70.000 euro (finanziati con contributo Ministeriale) per arredi scolastici;



60.000 euro per il wi-fi e l’acquisto di attrezzature informatiche dell’ente, di cui



40.000. euro per manutenzione straordinaria strade;



30.000 euro per manutenzione straordinaria alla scuola di Ospedaletto;

25.000 euro per due torri faro da installare presso il centro sportivo di via Piane;

15.000 euro intercettati da un bando europeo.



Somme che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti nel bilancio di previsione approvato. Gli interventi sono finanziati, oltre che con i contributi, anche da avanzo di amministrazione e dai proventi delle alienazioni delle partecipazioni o da distribuzione straordinaria di dividendi delle società partecipate.

Nella stessa seduta è anche stata ratificata una variazione di bilancio della giunta con la quale sono stati destinati 25.000 euro dei fondi statali per il potenziamento dei centri estivi, con particolare riguardo per i bambini con disabilità. Una dimostrazione dell’attenzione che questa amministrazione ha sempre rivolto a questa fascia debole della popolazione.

Da rilevare in questa variazione anche il saldo del debito pari a euro 48.000 che nel 1990 la vecchia amministrazione aveva contratto con la società AMIR (rete idrica).

Gianluca Ugolini (vicesindaco ed assessore al bilancio): “Come già spiegato in consiglio, stiamo attraversando un periodo di contrazione delle entrate tributarie a causa degli effetti del blocco delle attività produttive causato dal COVID; nonostante tutto, anche se le somme provenienti dallo stato non saranno sufficienti a coprire le mancate entrate, siamo nella condizione di garantire tutti i servizi essenziali. La gestione del bilancio e dei conti economici dell’ente, che in questi anni ci ha contraddistinto, ha fatto sì che oggi, in un momento di particolare difficoltà, questa amministrazione possa garantire al momento gli equilibri di bilancio.”