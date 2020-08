Notte Rosa a Bellaria: eventi per bambini, fuochi d'artificio e Sergio Casabianca in concerto

Eventi

| 13:52 - 03 Agosto 2020

Fuochi d'artificio in un'edizione passata della Notte Rosa di Bellaria Igea Marina.

Bellaria Igea Marina si prepara a vivere la magia della Notte Rosa: appuntamento da mercoledì 5 a domenica 9 agosto, per una manifestazione con cui la città vuole guardare avanti, con fiducia e ottimismo, senza abbassare la guardia sul fronte della sicurezza e delle misure anticontagio.



Un concetto che, salutando l’arrivo della “Pink week”, oggi viene rimarcato dal Sindaco Filippo Giorgetti: “Non siamo di fronte alla fine del Covid-19 e rinnoviamo l’invito, a cittadini e turisti come ad esercenti ed operatori, a mantenere comportamenti responsabili. Premesso questo, riteniamo che la nostra gente, i nostri ospiti, meritino anche quest’anno una manifestazione che a Bellaria Igea Marina si è saputa rinnovare negli anni pur consolidando una propria identità e riconoscibilità. Un appuntamento ricco di contenuti e suggestioni, che strizza l’occhio ai più giovani così come alle famiglie e ai più piccoli. Così sarà anche quest’anno”, aggiunge, “e gli ormai noti accorgimenti in ottica anti contagio aiuteranno tutta la comunità a viverla con gioia ancora maggiore.”



Quello approntato in collaborazione con Fondazione Verdeblu è “un calendario che intende trasmettere le emozioni di sempre collegate alla Notte Rosa. Lo farà con atmosfere lounge e rilassanti, cene sulla spiaggia, piccoli grandi richiami felliniani, suggestivi appuntamenti all’alba di fronte al nostro mare. Il tutto dipinto di rosa e arricchito, come sempre, dal grande contributo di inventiva che i locali, gli operatori turistici e commerciali sapranno offrire”, sottolinea l’Assessore al Turismo Bruno Galli.



Un calendario in cui non mancherà una vera “specialità della casa”, quella “Notte Rosa dei Bambini” che trasformerà viale Ennio (mercoledì 5 agosto dalle 21.00) e viale Paolo Guidi (giovedì 6 agosto dalle 21.00) in un paradiso di divertimento per i più piccoli: anche in questo caso, privilegiando esibizioni itineranti che evitino assembramenti prolungati e concentrati in singoli luoghi. Poi i colori del “Carnevale in rosa”: mercoledì 5 agosto dalle 21.00 lungo via Panzini, via Pascoli e viale Colombo, e il giorno dopo, sempre dalle 21.00, sul lungomare Pinzon. Senza dimenticare la magia dei fuochi d’artificio, in programma sul porto canale alle 24.00 di venerdì 7 agosto, la stessa sera della cena sulle spiagge di Bellaria Igea Marina sotto le insegne de “La Gradisca della Dolce Vita”. Una settimana tutta da vivere, che culminerà sabato 8 agosto con Pink boat (sul porto canale e presso le spiagge 11/12, 35 e 77 dalle 16.30) e, in serata, con il concerto di Sergio Casabianca: appuntamento alle 21.00 in piazzale Capitaneria di Porto, per un evento promosso in collaborazione con il Comitato Borgata Vecchia.



Nel mezzo, da mercoledì a domenica, alle 6.00 le suggestioni degli incontri mattutini in riva al mare. Si inizierà mercoledì 5 agosto al Bagno Italia 7/8 con “Inno alla vita”; giovedì 6 agosto al Bagno Toni 34 e Carlo 35, “La bellezza della risata”; venerdì 7 agosto ai Bagni 55 e 55bis, la “Gratitudine al sole”. Sabato 8 agosto all’Afrika Beach 78bis e 79, “Donare per ricevere”; infine, domenica 9 agosto si festeggerà il “Pink Happy Party” alla Safety Beach, sulla spiaggia libera di fronte al Parco Pavese.