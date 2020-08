Rimini: venerdì 7 agosto doppio concerto con Chiara Raggi e Alberto Bastianelli

| 13:47 - 03 Agosto 2020

Alberto Bastianelli e Chiara Raggi si alterneranno sul palco della Corte degli Agostiniani di Rimini nella serata di venerdì 7 agosto alle 21.30. I due concerti nascono nell'ambito del progetto “E la chiamano Rimini” con cui il Comune di Rimini ha coinvolto 36 cantautori, musicisti, band riminesi all'insegna della ripartenza. Gli artisti insieme hanno partecipato alla realizzazione di un doppio album (Interno4 edizioni) e si sono alternati in una straordinaria versione del tutto inedita e corale della canzone Rimini di Fabrizio De André e Massimo Bubola.

Alberto Bastianelli presenterà un viaggio attraverso la musica di Sting e dei Police accompagnato dai Summernote (Simone Migani al pianoforte, Rodolfo Valdifiori al contrabbasso ed Enrico Montanaro alla batteria).

Chiara Raggi ripercorrerà tappe fondamentali del suo repertorio in cui la canzone d'autore incontra il jazz e la musica classica in armonia con sguardo poetico e raffinato. Sul palco insieme a Chiara saliranno Massimiliano Rocchetta al piano e tastiere, Piero Simoncini al contrabbasso e basso elettrico e Michele Iaia alla batteria.

La musica torna così a riempire la città e a creare momenti di incontro, nel rispetto delle norme anti-covid. Ingresso 5 euro, i biglietti sono acquistabili esclusivamente online. Info: www.comune.rimini.it/elachiamanorimini