Misano: in pista le Porsche Carrera. Primi punti per il team Raptor Motorsport

13:44 - 03 Agosto 2020

Foto Getty Images per Porsche Italia.

Già al secondo weekend di gare in casa Raptor Motorsport si raccolgono i primi punti nella Porsche Carrera Cup Italia. Il lavoro del neonato team fondato da Andrea Palma ha iniziato a concretizzare gli sforzi fatti lo scorso weekend al Misano World Circuit nel secondo round del monomarca tricolore. All'esordio anche lui al volante della 911 GT3 Cup e, a differenza dei rivali, senza aver disputato il test pre-gara al giovedì, Giovanni Altoè ha conquistato due convincenti settimi posti nelle due gare del fine settimana, rimontando ben 6 posizioni nella difficile notturna di sabato sera e poi battagliando a lungo con i driver di vertice in gara 2 nel caldo torrido di domenica pomeriggio. Due risultati che sia per il team modenese sia per il suo 22enne portacolori significano avvicinare la top-5 assoluta, prima svolta in questa stagione d'esordio e ulteriore conferma che il percorso progressivo inaugurato nel round del Mugello è quello giusto e l'intera squadra procede compatta nel fare esperienza.



Il team principal Palma è raggiante dopo Misano, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra: “Siamo contenti perché la nostra macchina andava bene e Giovanni ha fatto un bel weekend. Piano piano ci avviciniamo. Lottare nella top-10 è già importante, anche sottolineando che a Misano non abbiamo fatto test. Abbiamo costruito tutto il percorso nel weekend, raccogliendo dati e visionando video, soprattutto lavorando fino a tarda notte. Un contributo è poi arrivato anche dallo Scholarship Programme di Porsche Italia, che sta aiutando Giovanni. Questa crescita è stata costruita dalla squadra nell'insieme e lui ci ha messo del suo considerando i pochi chilometri che vanta sulla 911 GT3 Cup. Ci vuole ancora tempo, allenamento e anche un po' di esperienza, naturalmente anche da parte del team, ma ci voleva. Sono punti fondamentali che stimolano le motivazioni del pilota e dei ragazzi. Sono fiducioso in vista di Imola e felice che nell'ambiente il nostro impegno sia così apprezzato”.



Il terzo round della Carrera Cup Italia si disputa appunto sul circuito di Imola il 28-30 agosto.