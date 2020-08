Cinema all'aperto a Villa Verucchio: ingresso a offerta libera con ricavato alla Caritas

Eventi

VillaVerucchio

| 13:39 - 03 Agosto 2020

Cinema in piazza con La vela illuminata (foto di repertorio)..

Dopo il primo ciak, martedì 21 luglio, con l’omaggio al centenario del maestro Federico Fellini attraverso la riproposizione di ‘Amarcord’ la prima edizione della rassegna di proiezioni estive all’aperto Al cineMArtedì accende i suoi riflettori sulle pellicole d’oltralpe.

All’interno della rassegna ‘La Vela Illuminata’ - la rassegna cinematografica organizzata da Notorius Rimini Cineclub con il finanziamento di Regione Emilia Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Cinema Tiberio – martedì 4 agosto alle 21.15 l’arena delle scuole Rodari di via don Luigi Sturzo a Villa Verucchio ospiterà infatti la proiezione di ‘Cyrano mon amour (Edmond)’, pellicola che racconta la genesi di ‘Cyrano de Bergerac’ con i retroscena della creazione del celebre capolavoro che mise a dura prova il giovane Edmond Rostand. Un piacevole incontro sotto le stelle con il cinema francese, con ingresso a offerta libera (devoluta alla Caritas parrocchiale di Villa Verucchio in aiuto alle famiglie bisognose del territorio). In caso di maltempo la proiezione si terrà nell’attigua palestra comunale.



Al cineMArtedì proseguirà poi martedì 11 agosto con una selezione di cortometraggi di animazione per bambini del Festival Cartoon Club e si chiuderà martedì 18 agosto con Solo cose belle, la fortunata pellicola che segna l’esordio alla regia di Kristian Gianfreda girata in parte sul nostro territorio.