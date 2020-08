Nasce Enjoy, nuovo marchio di abbigliamento ideato da giovani stilisti riminesi

Eventi

Rimini

| 13:34 - 03 Agosto 2020

I testimonial del progetto: Veronica, Vittorio, Olivia, Elia e Sofia con, alle spalle, Valentina Forlani, stilista, e Lina Danese, direttrice del Bowling Seventies.

Mercoledì 5 agosto a partire dalle ore 19,30 presso la Darsena Marina di Rimini il giovane team del Bowling Seventies, in collaborazione con Sunset Bar, ha in programma “Enjoy!” una serata evento con dj set, dj Luca Vitali, e la partecipazione di un giovane cantautore, Simon Evans.



“Assapora, vivi, indossa il divertimento” è lo slogan della serata con il gruppo di ballo Urban Project diretto da Alice Atzeni. Presenta Vittorio Collina, volto noto di Temptation Island. Momento clou della serata è la sfilata per la presentazione della nuova linea di abbigliamento Enjoy che nasce nell’incubatrice di giovani talenti del Bowling Seventies.



IL BRAND ENJOY. Ideato da Maicol Ricci, Mattia Metuli, Luca Vitali, Veronica Peretti e Sofia Ciacci, tutti dai 20 ai 24 anni, il nuovo brand Enjoy fonda i suoi valori sul significato del nome ma anche sui messaggi che lo accompagnano. “La parola Enjoy racchiude una filosofia di vita. – spiegano i ragazzi - Significa provare piacere, divertirsi, gradire, assaporare… Lo spirito che pervade questo termine è gioia di vivere, spensieratezza, felicità. Da trasmettere attraverso le azioni e le relazioni, recuperando sentimenti ed emozioni!”.



All’interno del Bowling Seventies, che da anni sta lavorando a un progetto educativo ad ampio raggio per adolescenti e ragazzi, questa nuova linea di abbigliamento creata da giovani per i giovani vuole essere soprattutto un’avventura imprenditoriale con risvolti etici e sociali. Le persone che apprezzano il divertimento sono più felici e, di conseguenza, sono più buone con se stesse e con il prossimo.



"Ci stiamo orientando verso una linea giovane, streetwear che vuole suggerire freschezza. – spiega Mattia, il portavoce del team – Le prime grafiche, disegnate da Valentina Forlani, si ispirano al gioco e ai suoi strumenti, accompagnate da testi e simboli che promuovono valori sani, importanti.”



Una delle caratteristiche più rilevanti è la qualità dei materiali che avvolgono la persona con un delicato tocco vellutato; grafiche semplici ma originali contribuiscono a trasmettere un senso di leggerezza a prima vista. Partendo da eleganti immagini floreali, fino ad arrivare a grafiche che si collegano direttamente al gioco, in alcuni capi vengono rappresentati simboli come il battito cardiaco e il cuore.



“Quel che desideriamo trasmettere – prosegue Mattia – è uno stile di vita che si affaccia all’età adulta con uno spirito imprenditoriale, umano e professionale insieme. Per esempio, una parte dei ricavati dei capi con le grafiche dedicate al cuore saranno devoluti a sostegno del reparto di cardiologia della nostra città in un momento così difficile. Con Enjoy non vogliamo trasmettere solo un messaggio, ma essere parte del cambiamento. Questa è la trama della storia, che per ora è tutta in divenire!”.