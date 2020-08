Alcol venduto dopo le 22, due esercenti sanzionati a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 03 Agosto 2020

Pattuglia della Polizia Municipale sulla spiaggia di Rimini (foto di repertorio).

Proseguono a Rimini i controlli per contrastare la vendita di alcol a minori o in orari non consentiti dalle normative in vigore. Nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto sono state infatti due le sanzioni per vendita di alcol in bottiglia dopo le 22, fattispecie vietata per evitarne appunto l'abuso in orario notturno, a tutela della sicurezza e del decoro cittadino. Nel corso delle attività, svolte da due pattuglie formate da agenti in abiti civili, è stato anche sanzionato un venditore ambulante, sorpreso in azione sul lungomare a Marina Centro. In questo caso è stato firmato dagli agenti un verbale da 1032 euro.