Volley A2 femminile: ecco la rosa della Omag Volley allenata da Stefano Saja

| 12:57 - 03 Agosto 2020

La Omag Consolini Volley di San Giovanni in Marignano, dal 20 settembre prossimo, parteciperà per la quinta volta consecutiva al campionato di volley femminile di serie A2.



La stagione 2020/2021 si è aperta ieri (domenica 2 agosto) presso “Vini e vigneti” di Enio Ottaviani a San Clemente, dove le atlete e lo staff tecnico e dirigenziale hanno brindato a questo nuovo inizio, alla presenza dei principali sponsor/sostenitori della squadra.



Al termine della cena, il Presidente Stefano Manconi ha presentato le 13 nuove giocatrici agli sponsor, tutte entusiaste e desiderose di poter iniziare quanto prima la nuova avventura marignanese. Unica assente, momentaneamente, la straniera Lana Silva Conceiçao in attesa del visto.



Da oggi (lunedì 3 agosto) si parte con la preparazione vera e propria: la prima settimana sarà dedicata esclusivamente all’esercizio fisico ed atletico. Poi, dalla prossima, entrerà in scena anche la palla.



LA SQUADRA – Saranno tredici le giocatrici: le palleggiatrici Virginia Berasi e Maria Elena Aluigi, gli opposti Emanuela Fiore, Linda de Bellis, le schiacciatrici Lana Conceiçao, Dora Peonia, Martina Fedrigo ed Eleonora Penna, le centrali Sara Ceron, Sofia Spadoni e Francesca Cosi e i liberi Ilaria Bonvicini e Alice Urbinati..



LO STAFF TECNICO – Unica novità nello staff tecnico è il preparatore Mattia Minelli. Tutto confermato il resto del gruppo guidato da coach Stefano Saja, con il secondo allenatore Alessandro Zanchi, lo scoutman Raimondo Gobbi, i fisioterapisti Andrea Arduini e Lucia Pratelli, il medico sociale Piero Benelli e il team manager Otello Pedini.