Misano Piano Festival risuona delle note di Beethoven con il Maestro Roberto Cappello

| 09:52 - 03 Agosto 2020

Il Maestro Roberto Cappello - foto Maria Carla Cuccu.

Il 3 agosto l'appuntamento del Misano Piano Festival vede come protagonista il Maestro Roberto Cappello, uno dei più applauditi concertisti italiani che interpreterà la celebre Sonata “Quasi fantasia” n.14 in do diesis minore detta “Al chiaro di luna” che Ludwig van Beethoven aveva dedicato ad una donna, mosso dall'amore di cui descriverà ancora i tormenti in una lettera segreta del luglio 1812.



Il maestro Roberto Cappello eseguirà poi la nota Sinfonia n. 5 op. 67 del genio di Bonn, nella trascrizione che Franz Liszt fece nel 1838, trasportando l'immensa scrittura per orchestra nelle abilissime mani del pianista.



L'appuntamento è a Misano Adriatico, Giardino della Biblioteca Comunale alle 21.30 con ingresso libero (fino ad esaurimento posti con le modalità previste dalle normative vigenti).

In caso di maltempo il concerto verrà spostato alla chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte.